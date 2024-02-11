أجراس المدارس تدق بجميع محافظات الجمهورية والطلاب يلتزمون بالزي الرسمي

وصل، منذ قليل، الطلاب إلى مدارسهم الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، حيث دقت الأجراس معلنة بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم بجميع المدارس، بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في مدارس 12 محافظة لا تطبق إجازة السبت.

والتزم جميع طلاب المدارس اليوم بالحضور إلى مدارسهم بالزي المدرسي قبل موعد طابور الصباح ، تنفيذا للتنبيهات التي اصدرتها جميع المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية .

ونصح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ كلية التربية جامعة عين شمس ، أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي الأسرى للطلاب، مع بدء الفصل الدراسي الثاني .

وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي لأولياء الأمور فيما يلي :