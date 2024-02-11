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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أجراس المدارس تدق بجميع محافظات الجمهورية والطلاب يلتزمون بالزي الرسمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل، منذ قليل، الطلاب إلى مدارسهم الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، حيث دقت الأجراس  معلنة بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم بجميع المدارس، بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في مدارس 12 محافظة لا تطبق إجازة السبت.

والتزم جميع طلاب المدارس اليوم بالحضور إلى مدارسهم بالزي المدرسي قبل موعد طابور الصباح ، تنفيذا للتنبيهات التي اصدرتها جميع المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية .

ونصح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ كلية التربية جامعة عين شمس ، أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي الأسرى للطلاب، مع بدء الفصل الدراسي الثاني .

 

وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي لأولياء الأمور فيما يلي : 

  • أن يقدم الوالدان للابن الطالب نموذجا للهدوء وعدم التوتر أثناء فترة الفصل الدراسي المتبقية  والثقة فيه
  • الحديث الايجابي مع الطالب حول المقررات والامتحانات وعدم تخويفه منها
  • التأكيد دائما أمام الطالب على النماذج الناجحة من الطلاب الذين  تفوقوا خلال السنوات السابقة
  • البعد تماما عن تهديد الطالب حال حصوله على درجات منخفضة في الامتحانات
  • التركيز على تذكير الطالب أنه مر بنفس حالات القلق والتوتر خلال امتحانآت السنوات السابقة، مع ذلك نجح وتفوق
  • توصيل الوالدين للطالب أنهما يتقبلونه لشخصه ولا يتوقف  تقبلهم  له على نجاحه أو اخفاقه في الامتحانات
  • توصيل  الوالدين للطالب أن ما عليه إلا بذل الجهد فقط  في الاستذكار وحل الامتحانات، أما المجموع أو النجاح فهى تأتي في المرتبة  الثانية
  • تذكير  الوالدين الطالب  بمواهبه وقدراته  مما يدفعه الى الدراسة  والاستذكار ( كأن يؤكدان له دائماء تفوقه في رياضة أو نشاط تمثيلي أو غنائي ما)
  • تجنب لوم الابن بشكل مستمر على ما ضاع منه من أيام بدون مذاكرة وبث الطاقة الإيجابية فيه دائما
  • بث الطمأنينة في نفس الطالب  في كل الأوقات
  • مشاركة الوالدين الطالب في عدم الاندماج في الأنشطة الترفيهية أثناء فترات المذاكرة
  • توفير المناخ الهادىء  للطالب في المنزل أثناء الاستذكار والاستعداد للامتحانات
  • عدم التهكم أو السخرية من مستوي الابن أمام الأخرين أو السخرية من قلة أوقات استذكاره وتحصيله أمام الأخرين
  • تجنب تضييع أوقات طويلة من يوم الطالب في الدخول معه في أحاديث وحوارات لا علاقة لها بالدراسة.
  • ابداء الاحترام والتقدير للطالب وقدراته - حتى لو كان مقصرا - أمام الأخرين، لان غير ذلك يجعل الطالب يركز على كيف لم يتم احترامه اكثر من تركيزه على المذاكرة.
  • تحفيز الطالب دائما بالمكافأت في حال استذكاره  الجاد أو نجاحه بدلا من تهديده بالعقاب حال تقصيره في المذاكرة والامتحانات.
  • عدم الإساءة لشخصية الطالب في حال تقصيره في المذاكرة أو الامتحانات( لا يقولان له انك غبى أو متخلف؛ بل يقولان له أنت قصرت في كذا أو لم تقم بما هو مطلوب منك ).
  • انتهاز أى  فرصة  للتنزه وتغيير الجو لمدة قصيرة.

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