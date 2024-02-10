مستشار آكاديمية ناصر: الوضع بالمنطقة ملتهب لاتساع الصراع

قال اللواء عادل العمدة مستشار آكاديمية ناصر، إن الوضع في المنطقة حاليا ملتهب تماما لما تشهده من اتساع في الصراع والذي بدوره يهدد بعدم الاستقرار.



وتابع العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تهديد اجتياح رفح يؤكد تماما أن الكيان الصهيوني يرتكب الكثير من الاجراءات والأفعال المتهورة التي تهدد المنطقة فهو يسعى لزيادة حدة التوتر واشتعال الصراع ولا يعبأ بالتداعيات السلبية التي ستنجم عن هذا الأمر..

المرحلة صعبة

وأردف مستشار آكاديمية ناصر أن المرحلة صعبة وتستوجب أن يكون هناك التفاف من الجميع، وأن نكون على قلب رجل واحد، وندرك ما يدور ويحدث بالمنطقة.



واوضح أن تهديد إسرائيل باجتياح رفح سيخلف خسائر كبيرة، ولن يمر الموضوع بسلام، معقبا:" الأمن القومي ومصر وحدودها خطوط حمراء وموقفنا ثابت وعلى أرض صلبة".