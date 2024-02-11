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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة في تناول الباذنجان.. لن تخطر على بالك

الباذنجان
الباذنجان

يتمتع الباذنجان بالعديد من الفوائد الصحية.. إليك بعض الفوائد الرئيسية للباذنجان، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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مفاجأة فى تناول الباذنجان لن تخطر على بالك 

قليل السعرات الحرارية: الباذنجان يحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لخفض وزنهم أو الحفاظ على وزن صحي.

مصدر جيد للألياف: يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. الألياف تساعد أيضًا في تنظيم مستويات الكولسترول في الدم.

غني بالمضادات الأكسدة: يحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة، مثل الأنثوسيانين، والتي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

دعم صحة القلب: يعزز الباذنجان صحة القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم. يمكن لهذه المكونات المساهمة في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

دعم صحة المخ: الباذنجان يحتوي على مركب يُسمى ناسونين، والذي يعتقد أنه له تأثيرات إيجابية على صحة المخ والوظائف العقلية. يمكن أن يكون للناسونين تأثير محتمل في تحسين الذاكرة والتركيز.

في حالة وجود حساسية تجاه الباذنجان أو أي تفاعلات سلبية أخرى، يجب تجنب استهلاكه. كما يجب استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي.

الباذنجان تناول الباذنجان الحفاظ الحفاظ على وزن صحي مصدر جيد للألياف

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