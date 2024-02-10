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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا

على الدين هلال
على الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، استاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تستمر في القصف على الشعب الفلسطيني بداية من شمال غزة واستمرت في القصف الذي تسبب في نزوح المواطنين الفلسطينيين حتى وصول إلى رفح الفلسطينية، مشددًا على أن هذه المدينة يتواجد بها الآن أكثر من مليون من سكان القطاع في أوضاع كارثية.

وأضاف "هلال"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي من الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن أول أهدافه المعلنة كان القضاء على حركة حماس ولم يحدث، مؤكدًا أن الهدف الثاني هو من وجه نظرهم تحرير المحتجزين في قطاع غزة ولكنهم لم يتمكنوا من الإفراج عن رهينة واحدة.

اشباح

وأوضح أن إسرائيل تحارب أشباح تظهر من مكان مجهول ومن ثم تختفي، موضحًا أن هناك تلميحات بأن هناك أنفاق من رفح تمد حماس بالسلاح ولكن ثبت عكس هذه التصريحات، مؤكدًا أن موقف مصر كان قوي في منع احتلال محور فيلادلفيا الاستراتيجي في غزة، منوهًا بأن مصر هي من تشرف على هذا المحور ويمثل هذا المحور هدف رئيسي للاحتلال من إسرائيل، قائلًا: "انتوا كده بتلعبوا بالنار".

وأضاف أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشددًا على أن مصر اتخذت إجراءات عسكرية وحالة تأهب من قبل الجيش المصري.

احتلال محور فيلادلفيا إسرائيل الإعلامية كريمة عوض الدكتور علي الدين

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