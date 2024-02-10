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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

حارس المنتخب الأردني
حارس المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى

أعرب حارس المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى عن غضبه بعد خسارة النشامى من منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس آسيا، اليوم السبت.

وجاءت الثلاثية القطرية في شباك أبو ليلى من 3 ركلات جزاء وقع عليها جميعا نجم العنابي أكرم عفيف.

ونشر أبو ليلى عبر حسابه الشخصي بمنصة إنستجرام، مقطع فيديو أثناء احتساب الحكم الصيني ما نينج ركلة الجزاء الثالثة وعلق: "ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل".

كما أرفق صورة للمنتخب الأردني وكتب عليها: "أبطال والله وترفعون الراس، لكن هذه كرة القدم تحتاج أكثر من الجهد والتعب".

وكان نجم منتخب الأردن يزن النعيمات قد هاجم الحكم الصيني أيضا، مؤكدا أنه لم يكن على قدر التطلعات، ولم يكن منصفا.

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