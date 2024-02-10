"صوفية إندونيسيا" تحتفل بالذكري الرابعة عشر لمولد مجلس شباب الخير

نظمت مساء اليوم السبت، صوفية إندونيسيا، الاحتفالية الدولية رقم ١٤ لمولد مجلس شباب الخير الصوفي، والذي يتم الاحتفال به بشكل سنوي، بحضور الآلاف من اتباع ومريدي الصوفية من حول العالم.

مجلس شباب الخير مجلس أسبوعي يحضره الآلاف تحت رعاية الشيخ الصوفي الحبيب مهدي بن حمزة السقاف والذي يعد من أكبر رموز الطريقة العلوية بدولة إندونيسيا،وتقام الاحتفالية بإستاد مدينة بوقور الإندونيسية،حيث يتسع الاستاد لعشرات الآلاف من الزائرين والمشاركين .

وشارك في الاحتفال عدد كبير من شيوخ وعلماء ومريدي الصوفية من دول جنوب شرق آسيا،ويعد احتفال مجلس شباب شباب الخير من أكبر الفعاليات الدينية الصوفية الدولية التي تجمع صوفية جنوب شرق آسيا كل عام علي مائدة الحبيب مهدي بن حمزة السقاف .

حضر الاحتفالية الحبيب مهدي بن حمزة السقاف من رموز الطريقة العلوية بإندونيسيا، والداعية الحبيب علي الكاف، والداعية الحبيب محسن العطاس، والشيخ ابو الحسن الرفاعي الباحث في شئون السيرة النبوية والتصوف الاسلامي بمصر ، والشيخ أسامة العريقي مقدم الطريقة الشاذلية بدولة اليمن، والصحفي المصري عمرو رشدي الباحث في شئون التصوف.