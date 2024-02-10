اشتباكات في تل أبيب بعد إغلاق المتظاهرين الإسرائيليين للطرق

اندلعت التوترات في تل أبيب، مع اندلاع اشتباكات بين ضباط الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة، مما يمثل فصلًا جديدًا في الاضطرابات المستمرة التي تجتاح المدينة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، وصحيفة“هآرتس”، فإن المواجهات اندلعت بعد أن قام المتظاهرون بإغلاق شارع كابلان في كلا الاتجاهين، مما دفع السلطات إلى إعلان التجمع غير قانوني.

وتحركت الشرطة، بما في ذلك الوحدات التي تركب الخيول، بسرعة لتفريق الحشد المتجمع خارج مجمع كيريا العسكري، حيث تصاعدت المشاعر وسط الصراخ والمشاجرات.

وسلطت مشاهد الاضطرابات، الضوء، على الإحباطات العميقة التي تغلي بين قطاعات من السكان، حيث تستمر المظالم ضد الحكومة في تأجيج المعارضة العامة.

وفي الوقت نفسه، وفي عرض منفصل للتحدي، توجهت عائلات الرهائن ومؤيديهم إلى طريق آخر في تل أبيب، مما أدى إلى تكثيف المواجهة مع السلطات.

وكان الحصار بمثابة عرض للتضامن، وكان يهدف إلى لفت الانتباه إلى أزمة الرهائن الإسرائيليين وحشد الدعم لإطلاق سراحهم.