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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستمرون في التعاطي مع المساعي المصرية والقطرية

«حماس»: المقاومة مُستعدة في رفح لمواجهة الاحتلال.. والاجتياح البري يمثل «مجـ ـزرة»|فيديو

صدى البلد

قال طاهر النونو، المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس، إننا مستمرون في التعاطي مع المساعي المصرية والقطرية لإنهاء كافة أشكال الحصار على القطاع وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنه كان هناك لقاءات اليومين الماضيين برعاية مصرية من أجل التوصل لهدنة وكان لحماس عدة مطالب متعلقة ببعض الضمانات التي يطمئن لها الشعب الفلسطيني.


وأردف أن هناك إشكالية حقيقية في موقف نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشأن جهود وقف العدوان على قطاع غزة ويعتبرون أن أي تقدم في المفاوضات هو تهديد لبقائهم، لذلك نتعرض لتعطيل متعمد من الحكومة الإسرائيلية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، ولكننا مستمرون في التعاطي الإيجابي مع الجهود المصرية والقطرية.

واكد “النونو”، أن مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل دخول المساعدات منذ اليوم الأول للعدوان.

مليون نازح

وأشار إلى أن رفح موجود بها أكثر من مليون نازح، إضافة إلى 300 ألف من سكان هذه المدينة، لذلك الحديث عن اجتياح بري لها من الكيان الصهيوني سيمثل "مجزرة" كبيرة لذلك ندعم الموقف المصري لأي خطوة في هذا الأمر.

وأكمل: "الفلسيطنيون لن يقوموا بترك أرضهم، والمقاومة مُستعدة في رفح بمواجهة الاحتلال مُضيفًا: "كتائب القسّام جاهزة للدفاع عن الشعب الفلسطيني بكافة عتادهم".

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