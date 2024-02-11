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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقصف مدينتين في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

هزت انفجارات قوية عدة مدة أوكرانية منها ضواحي نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك، إثر غارات شنتها القوات الروسية، وفقاً لما ذكرته قناة "بوبليك" التلفزيونية الأوكرانية.

وقالت القناة التلفزيونية في تيليجرام: "في ضواحي دنيبر (الاسم الأوكراني لدنيبروبتروفسك) سُمعت انفجارات قوية.. كما سُمعت أصوات انفجارات في نيكولاييف".

وفي وقت لاحق، أفادت القناة التلفزيونية بحدوث انفجار آخر في ضواحي دنيبروبيتروفسك.

ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في مناطق نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.

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