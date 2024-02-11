خبير اقتصادي: قرارات الحماية الاجتماعية ضرورية وتحتاج لإجراءات تكميلية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت مؤخرا مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لأن مثل تلك القرارات يحتاج إلى إلحاقه بحزمة أخرى من القرارات التكميلية المرتبطة بامتصاص الآثار الجانبية له.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "على سبيل المثال مثل هذه النوعية من القرارات هي قرارات تضخمية لكنه ضروري في نفس الوقت لمواجهة التضخم الجامح الذي يلتهم 40% من دخول المصريين من الدخل الحقيقي خلال عام ".



وتابع: "الدولة تقوم بدورها في هذه الحالة لتوفير هذا الدعم لكن متى كان هذا الدعم تمويله من طباعة البنكنوت أو بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي والذي يعني الإنتاج وتحقيق العائد سيحدث اثار تضخمية".



ووحول علاقتها بالتعويم وتحريك سعر الصرف، علق قائلا: “التعويم حدث بالفعل في السوق السوداء لكن الأزمة في ارتباك الأسواق وغياب اقتصاد المعلومات الذي يبث معلومات قد تكون شائعات أو أحيانا حقيقية ولدينا سلع تسعر بسعرين مثل الذهب والسيارات والملابس وغيرها”.



