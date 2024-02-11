الجزائر تستضيف فعاليات النسخة الـ12 من المعرض الاقتصادي الدولي

تستضيف الجزائر فعاليات النسخة الـ12 من المعرض الاقتصادي الدولي (الموقار) المقرر انطلاقه من 22 إلى 27 فبراير الجاري في ولاية تندوف بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان، أن هذه النسخة سوف تشهد مشاركة واسعة لمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والأجنبية وحضور رجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، حيث ستسمح هذه المناسبة بعقد شراكات اقتصادية دولية مهمة.

وأضاف أن هذه التظاهرة فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الأفارقة في إبرام شركات وإطلاق مشاريع استثمارية في العديد من الدول الإفريقية.

كما يشكل هذا المعرض فرصة لتعزيز المكانة الاقتصادية للجزائر في أفريقيا، بما فيها دول منطقة الساحل.