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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفتح ملف تعديل وتجديد عقود رباعي الفريق عقب عودة أمير توفيق

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، يسعى لتجديد عقد كل من محمد هاني وعلي معلول وتعديل عقود كل من محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يفتح ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين، عقب عودة أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، على أن تكون الجلسات عقب مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يعمل على تقدير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعدما تمسك بالاستمرار داخل الفريق ورفض عروض قوية للاحتراف".

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