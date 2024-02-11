ميدو: حسام حسن قادر على إعادة هيبة المنتخب وأنصحه بالجلوس مع مورينيو

قال أحمد حسام ميدو إن منتخب مصر للأسف فقد هيبته وأن التوأم قادر علي إعادة الهيبة لمنتخب مصر وذلك بوضع قواعد الكل يسير عليها الكبير قبل الصغير مثلما كان يحدث من الجوهري وحسن شحاتة الذين كانوا يضعون النظام والكل يسير عليها.

وأضاف ميدو في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن التوأم بالتأكيد كان لهم أخطاء في الماضي ولكن في الوقت نفسه لا يجب الحديث عن الماضي كثيرا ويجب أن نساعدهم كثيرا، مؤكدا أن وليد الركراكي لم يكن مدربا كبيرا قبل الوداد لكنه أصبح مشروع دولة والكل يدعمه ويجب ان نفعل ذلك مع التوأم وندعمهم.

وأضاف ميدو: نصيحتي للتوأم كأخ أصغر فقط لأنه كابتني بالجلوس مع مورينهو والذي يتعامل بشكل جيد مع الأجيال الجديدة لأن المدرب البرتغالي نجح في ان يجدد من تفكيره في التعامل مع الأجيال الجديدة ، كابتن حسام حسن يعيبه فقط الاندفاع ولكن في الوقت نفسه هناك مواقف كثيرة كان يراعي فيها هذه الأمور ويكون أكثر هدوء .