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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حازم إمام تعرض للظلم وغير مسئول عن عقد فيتوريا

صدى البلد

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إن ما حدث في أزمة تعيين محمد يوسف ورحيله يمثل صفحة جديدة من صفحات التخبط لمسئولي اتحاد الكرة رغم الدعم الكبير لهم. 

وأوضح ميدو عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أنا حزين بسبب ما حدث مع الكابتن محمد يوسف لأنه اسم كبير، وكان من المنطقي أن يرفض روي فيتوريا تواجده في جهازه لأنه صاحب سي ڤي كبير، ولكن لا أعرف سببا للتعجل هذه المرة وإعلان تعيينه قبل حسم الأمور بشكل نهائي.

وأضاف ميدو: معظم من يتواجدون في المناصب غير مؤهل لها خاصة في اتحاد الكرة، وأغلبهم لا يملكون الدراسة والخبرة اللازمة لإدارة الملفات الهامة المتعلقة بها.

وأشار ميدو إلى أن هناك سعادة غامرة لدى كثير من مسؤولي اتحاد الكرة لتحميل حازم امام المسئولية وهذا ظلم شديد له وكان يجب أن يتم حمايته ولا يمكن أن يحاسب على كل أخطاء السنوات العشر الماضية.

وأكمل: عندما تعاقد مع فيتوريا كان اسم كبير للغاية، وليس من دوره صياغة العقود لأنها مسئولية إدارات أخرى وحازم إمام يدفع ثمن طيبته وهو اسطورة من أساطير مصر وما يحدث معه عيب وقد حذرته منهم.

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