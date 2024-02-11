ميدو: اتحاد الكرة يكره النجوم.. وهناك من حارب لعدم وجود حسام حسن

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن المتواجدين في اتحاد الكرة لديهم رغبة في تصدر المشهد ولا يرغبون في تواجد نجوم الكرة السابقين.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc أن دور المدير الفني لإتحاد الكرة أن يقوم بالعمل على تطوير الرخص التدريبية ومن شروط الفيفا لدعم الاتحادات أن يكون لديها مدير فني مميز.

وتساءل : هل يوجد بلد لديه مثل الكباتن حسن شحاتة وأحمد حسن وحسام وابراهيم حسن وأحمد حسام ميدو وهاني رمزي وعصام الحضري وعبد الظاهر السقا ومحمد زيدان ولا يتم الاستعانة بهم بعد خبراتهم من تجاربهم في أوروبا.. هم لا يتمنون أن يشاهدون أحد منا بجانب إتحاد الكرة.

وأضاف : اعتبروا ميدو مجنون .. ولكن استعينوا بخبرات كبيرة من أجل مصلحة الكرة المصرية.. السنغال تطورت لأنها استعانت بالنجوم السابقين أصحاب الخبرات.. تخيل أن هناك في اتحاد الكرة من يحارب لعدم اسناد المهمة لحسام حسن وغيره من النجوم.. تقريباً نحن البلد الوحيدة التي لا تستفيد من النجوم السابقين.