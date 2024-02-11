إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة الأسرى مع حماس

قال مسؤول إسرائيلي كبير السبت، إن تل أبيب تعمل خلف الكواليس بشكل مكثف لإحداث تغيير في موقف "حماس" بشأن مطالبها في اتفاق تبادل الأسرى، بما يسمح بتوجه وفد إسرائيلي الثلاثاء، إلى القاهرة للقاء الوسطاء ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، وفق ما ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية.

وذكر المسؤول أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار الأحد.

وقال مسؤولان إسرائيليان، السبت، إن إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة، الثلاثاء، لعقد اجتماع مع بيرنز، ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن إرسال إسرائيل لوفدها "مرهون بقدرة مصر وقطر بالضغط على حركة (حماس) للتراجع عن ردها المتطرف على المقترح الأصلي (الذي تم التوصل إليه في باريس) لتبادل المحتجزين، والموافقة على التفاوض على أساس إطار عمل باريس الذي أقر قبل أسبوعين".

وأعلنت "حماس" موقفها التفاوضي في ورقة مفصلة سلمتها للوسطين القطري والمصري، ووصلت نسخة منها إلى الجانب الإسرائيلي، يقوم جوهرها على وقف الحرب بصورة تامة، ورفع الحصار عن غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واقترحت حركة "حماس"، خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.