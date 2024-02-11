ميدو: عمري ما أتأخر عن الزمالك وعبدالله السعيد من أهم لاعبي مصر

أكد أحمد حسام ميدو أنه يحب الفن والموسيقي ولا يخاف من شيء وأنه سعيد جدا ويريد أن يقدم أفضل ما لديه طالما دخل في تجربة.



وأضاف ميدو في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc : أن المشروع الذي يقدمه حاليا هو مشروع عمره ويضم أفضل العناصر وأنه علي المستوي الشخصي تجول في حوالي 14 محافظة وهناك مشاريع كثيرة مثل كابيتانو مصر أيضا ويجب أن يكون هناك أكثر من مشروع.



وأضاف أن الإسماعيلي يجب أن يتعلم الدرس في الفترة المقبلة ولا يسمح برحيل لاعب إلا بعد إنهاء المخالصة المالية حتي لا يقع في أزمة.



وأكد ميدو أن الزمالك لديه الاستقرار المادي والإداري والروح وهناك أمور إيجابية كثيرة داخل النادي وهناك رجال اعمال كانوا خايفين ولما اتفتح الباب ظهروا ودعموا النادي.



وواصل أن عبد الله السعيد واحد من افضل لاعبي مصر ويقدم مستوي مميزا وكنت أسعي بأي طريقة لتواجده في الزمالك وإذا الزمالك طلب مني أي حاجة في أي وقت.



وشدد على أن الكرة في مصر لن تكون بخير سوي بمستوي الزمالك والأهلي والأندية الشعبية وجميع الأندية من أجل صالح الكرة المصرية.