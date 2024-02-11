مفاجأة بشأن مفاوضات اتحاد الكرة مع فيتوريا

كشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع روي فيتوريا بشأن مستحقاته.

وكتب أمير هشام: اتحاد الكرة اتفق مع فيتوريا على جدولة مستحقاته والشرط الجزائي البالغ 3 أشهر من راتبه على 3 دفعات يتم دفع جزء مطلع كل شهر.

وكانت قد عرضت قناة العربية مصر تقريرا بالفيديو، بعنوان :""كده بيخرب المنتخب".. توصية غريبة من فيتوريا باستبعاد 5 من المنتخب: بعضهم أساسي طوال كأس إفريقيا".

وجاء في التقرير، أن روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر السابق، طالب بعد رحيله باستبعاد 5 نجوم كان معظمهم يلعبون بشكل أساسي في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.