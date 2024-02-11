عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى كان لها موقف حاسم

أستاذ علاقات دولية: مصر حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية

مصر و فلسطين
مصر و فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإدارة الأمريكية تبحث عن دور زائف على حساب مصر، والموقف الأمريكي مهتز في القضية الفلسطينية، وغير قادرة على فرض إرادتها باعتبارها قادرة على لعب أدوار دولية مهمة لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، وتقدمه الإعلامية "لبنى عسل"، أنه نتيجة الدور المصري، وباعتبار مصر حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية، أدى ذلك لعمل حالة من عدم الاتزان للجانب الإسرائيلي ومن ثم الأمريكي، موضحًا أنه بعد خروج الدول من الأونروا ورفضهم تمامًا إدخال المساعدات للوكالة والقطاع يدل على أن المخطط الصهيوني مازال قائمًا.

واستكمل : أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى كان لها موقف حاسم، وأكدت أن أي اعتداء على سيادة الدولة المصرية، سيتم مواجهته ومصر لن تسمح بأي تهديد للأمن القومي المصري، وبالتالي إقدام الاحتلال أو مجرد التفكير في اجتياح رفح الفلسطينية، سيهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية وستكون الخطوة الأخيرة في هذه العلاقات.

مصر القضية الفلسطينية غزة المخطط الصهيوني الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-2-2024

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل

ترشيحاتنا

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

أول تعليق من ملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

تلبية لدعوة الرئيس السيسي.. اجتماع أمناء الحوار الوطني لمناقشة رؤى تنمية الاقتصاد

دعاء أول يوم في شعبان.. شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان

ميدو: اتحاد الكرة يكره النجوم.. وهناك من حارب لعدم وجود حسام حسن

عربية النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود وقف إطلاق النار.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

مقطع فيديو من داخل فرن فينو يثير غضب الهنود..لن تصدق ما يحدث

طبيبة فلسطينية تتحدى رصاص الاحتلال لإنقاذ شاب.. بماذا أخبرها قبل استشهاده؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ