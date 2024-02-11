تفاصيل العقد الجديد لـ محمد هاني مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل العقد الجديد لمحمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": شهدت الفترة الماضية خلافا بين محمد هاني لاعب النادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء بسبب جزئية نسبة المشاركة في العقد الجديد للاعب.

وأضاف: "جهاز الكرة في النادي الأهلي وافق على رغبة محمد هاني بشأن إلغاء بند نسبة المشاركة في عقد اللاعب .

وتابع تم وضع محمد هاني ضمن عناصر الفئة الأولى مع القلعة الحمراء، تقديرًا لمجهوده في الفترة الماضية، حيث سيحصل في الموسم الواحد على 13 مليون جنيه".