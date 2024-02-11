لن يستمر.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدافع الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن مفاجأة نارية بشأن محمود متولي مدافع الأهلي.

وكتب فرج عامر: محمود متولي لن يستمر مع الأهلي في نهاية هذا الموسم ، وربما قبل ذلك.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، أمس السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "أليو ديانج تعرض لإصابة خفيفة في الركبة خلال ودية الأهلي ولكن لن تعيقه عن رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد".

وأضاف: "إصابة كريستو بشد في العضلة الخلفية واللاعب يجري أشعة غدا للاطمئنان على إصابته.



ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.