2.5 مليون دولار.. نجم الأهلي يضع شرطا للانتقال إلى الدوري القطري

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن نجم الأهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : علي معلول آخر موسم له مع الأهلي هذا الموسم، لأنه يملك عرضا قطريا نظير راتب سنوي ٢.٥ مليون دولار ، وفضل الانتقال للدوري القطري في نهاية الموسم بشرط موافقة الأهلي، علي معلول يتمنى أن يعمل في الأهلي بعد اعتزاله.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، مساء امس السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.



ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.