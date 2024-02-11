شريف ولا يعمل إلا مع المحترمين.. فرج عامر يتغزل في حسام حسن

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بكابتن حسام حسن و شقيقة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : حسام حسن لو لقي دعم حقيقي وقوي من اتحاد كرة القدم واستجابوا لطلباتة ، حسام حسن حيكتشف جيل جديد من لاعبين دوليين صغار السن وحيقدموا للمنتخب كل ما يتمناة المصريين ، حسام حسن بارع في اكتشاف المواهب الكروية وايضا في توظيفها ، اتمني ان ينضم لجهازة الفني محلل اداء علي مستوي متميز حتي لو كان محلل اداء اجنبي ، وايضا ان ينضم لجهازة الفني مدرب احمال علي مستوي عالي جدا .

وتابع : حسام حسن فعلا مدير فني عالمي ، ولابد ان ينضم لجهازة الفني معد نفسي متميز، حسام حسن ليس من النوع الذي لايقبل المناقشة بالعكس في سموحة كان يتميز بسعة الصدر وعملي جدا ، ورجل شريف هو وابراهيم حسن ولا يعمل الا مع المحترمين والمخلصين.