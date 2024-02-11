عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي بشأن العملية المرتقبة في رفح

أرشيفية
أرشيفية

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، السبت، بوقوع خلافات في مجلس الحرب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة إن نتنياهو طلب من رئيس الأركان إعادة تجنيد أي ضباط احتياط تم تسريحهم، لصالح العملية العسكرية المرتقبة.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان أجاب بالقول: "سنعرف كيفية التعامل مع أي مهمة تسند إلينا - ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب تنفيذها قبل العملية، وهي أمور لا يمكن لأحد التعامل معها سوى المستوى السياسي.. نحن بحاجة إلى أن نقرر ما يجب فعله مع 1.3 مليون من سكان غزة الموجودين في رفح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

ترشيحاتنا

السكة الحديد تسمح للركاب حجز تذاكر القطارات من المنزل قبل السفر بـ14 يوما

خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي بشأن العملية المرتقبة في رفح

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-2-2024

هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. علي جمعة يجيب

3 دفعات.. اتحاد الكرة يتفق مع فيتوريا على جدولة مستحقاته

مضيف ومضيفة... وظائف بمصر للطيران .. التقديم اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو من داخل فرن فينو يثير غضب الهنود..لن تصدق ما يحدث

طبيبة فلسطينية تتحدى رصاص الاحتلال لإنقاذ شاب.. بماذا أخبرها قبل استشهاده؟

رقم خرافي.. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

شنطة بصورة والدها.. إيمي سمير غانم تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ