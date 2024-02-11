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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

الهند
الهند

فصلت وزارة الصحة الهندية طبيب في مستشفى حكومي قبل حفل زفافه، وذلك بعد أن نشر جلسة تصوير من داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية وهمية لمريض.

وأثار الحادث، الذي تم تصويره بالفيديو وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبًا وأدى إلى تحرك سريع من قبل حكومة ولاية كارناتاكا الهندية.

وتوثق اللقطات الدكتور أبهيشيك وهو "يجري" عملية جراحية لمريض بينما تساعده خطيبته في إجراء محاكاة وكأنها ممرضة تساعده. 

ظهر الزوجان يستخدمان الأدوات الطبية ومحاطان بمعدات الإضاءة الاحترافية، ويزيد الطين بلة ضحك المصورين والفنيين خلال الفيديو المثير للجدل.

ويبدو أن جلسة التصوير كانت تدور حول موضوع طبي، واختتم الفيديو بجلوس "المريض" على سرير العمليات في المستشفى الحكومي وضحكه بعد الجراحة الوهمية.

وبعد انتقادات واسعة النطاق عبر الإنترنت، أمر وزير الصحة في ولاية كارناتاكا، دينيش جوندو راو، بإقالة الدكتور أبهيشيك على الفور. 

وشدد الوزير على أن "المستشفيات الحكومية مخصصة لخدمة الجمهور وليس للارتباطات الشخصية"، وأعلن عدم تسامحه مع "عدم الانضباط".

طبيب فوتوسيشن الطبيبة أميرة العسولي

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