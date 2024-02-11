إيران تحذر إسرائيل من شن هجوم واسع النطاق على لبنان.. وشكري يؤكد استمرار الاتصالات لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بوريل: العملية الإسرائيلية في رفح ستقود إلى "كارثة إنسانية لا توصف"

وزير الخارجية المصري: اتصالاتنا مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل لهدنة في غزة

الجيش الإسرائيلي يزعم قتل مسؤول حراسة قادة "حماس" في غارة على رفح

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد أهداف حوثية في اليمن

رئيس الوزراء المصري: الحرب في غزة خلفت تداعيات سلبية على المنطقة

الإمارات تحذر من إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح جنوب غزة

الإمارات تعلن استشهاد 3 من منتسبي قواتها وضابط من قوة دفاع البحرين بالصومال

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال، إن بلاده تواصل اتصالاتها لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، محذرًا في مؤتمر صحاي بالقاهرة مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل من أن "الأمر يتطور بشكل سلبي، والنشاط العسكري في رفح، ينبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي".

وقال إن أي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية في غزة "ستكون لها عواقب وخيمة"، مضيفاً أن الأمر لا يحتمل مزيداً من الضحايا المدنيين، ومزيداً من التدمير. وأكد شكري رفض مصر "لأي تصفية للقضية الفلسطينية"، قائلاً إن المفاوضات معقدة، وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من مصالحه.

ونقلت صحيفة "الوطنط عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قوله إن الحرب في قطاع غزة خلفت تداعيات سلبية على المنطقة، بما في ذلك اتساع دائرة التوتر في البحر الأحمر وعدد من دول المنطقة، فضلًا عن الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الفلسطينيين في القطاع.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي حذر خلال لقائه نائبة رئيس وزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل من أن استمرار الحرب في غزة سيكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهاء الحرب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت "استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال، إن إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين، محذراً من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعني "اليوم الأخير" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت "الجريدة" أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كرر، تحذيرات الدول الأعضاء بالتكتل من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح جنوب قطاع غزة، ستقود إلى "كارثة إنسانية لا توصف"، وتوتر كبير مع مصر، قائلاً إن "استئناف المفاوضات لتحرير الرهائن، ووقف العمليات العدائية، هو السبيل الوحيد لتجنب سفك الدماء".

وقالت "الوطن" إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، زعم أن غارة جوية قتلت أحمد اليعقوبي، والذي وصفه بأنه "مسؤول ترتيبات الحراسة" لقادة حركة "حماس"، و"مدير كبير" في مباحث محافظة رفح بجنوب قطاع غزة، وقال إن "الغارة الإسرائيلية أودت أيضاً بحياة أيمن الرنتيسي، الذي قال إنه "ناشط عسكري ومسؤول مديرية التحقيقات" في الأمن العام التابع لـ"حماس"، بالإضافة إلى ناشط آخر في مباحث محافظة رفح.

وأشارت "القبس" إلى أن الإمارات أعربت عن "قلقها الشديد" من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ومن الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية، وجددت تأكيد على "إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني".

وقالت "الأنباء" إن القيادة المركزية الأمريكية أعلت أن قواتها نفذت الجمعة، ضربات في اليمن ضد "سفينتين مسطحتين غير مأهولتين" وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ كروز للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر. وقالت إن الضربات التي نفذت بين الساعة الثالثة صباحا و9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، جاءت "ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

وأشارت إلى أنها تمكنت من تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.