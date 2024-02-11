أخبار التعليم| وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بالقليوبية.. للوافدين راغبي الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.. رابط التقديم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أعلنت كلية الآثار، جامعة عين شمس انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش التابع للكلية اليوم الأحد 11 فبراير بمركز الأزهر للمؤتمرات، والمقام بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق برنامج RESPECT في دورته الثانية، والذي يعد آلية لدعم كبار العلماء المصريين الذين حصلوا على جوائز دولية أو جوائز حكومية (تشجيع أو امتياز) أو جوائز/ زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات دولية معروفة مثلHumboldt Alexander von ، L’Oreal UNESCO، ICGEB، Fulbright، DFG، DAAD، ID

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الأفارقة والاتحاد الاوروبى يوم غد الاثنين.

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة بنها تزامنًا مع بدء أيام الفصل الدراسي الثاني.