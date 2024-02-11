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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بالقليوبية.. للوافدين راغبي الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.. رابط التقديم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

موعد ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

 

انطلاق مؤتمر «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» .. اليوم

أعلنت كلية الآثار، جامعة عين شمس انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش التابع للكلية اليوم الأحد  11 فبراير بمركز الأزهر للمؤتمرات، والمقام بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء. 

 

البحث العلمي تعلن انطلاق برنامج RESPECT لدعم كبار العلماء المصريين

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق برنامج RESPECT في دورته الثانية، والذي يعد آلية لدعم كبار العلماء المصريين الذين حصلوا على جوائز دولية أو جوائز حكومية (تشجيع أو امتياز) أو جوائز/ زمالات بحثية مرموقة من مؤسسات دولية معروفة مثلHumboldt Alexander von ، L’Oreal UNESCO، ICGEB، Fulbright، DFG، DAAD، ID

 

للوافدين راغبي الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.. رابط التقديم

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

 

بمشاركة خبراء دوليين.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح غدا

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الأفارقة والاتحاد الاوروبى يوم غد الاثنين.

 

وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بالقليوبية .. اليوم

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة بنها تزامنًا مع بدء أيام الفصل الدراسي الثاني.

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