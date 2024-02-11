"الجمهورية": جهود مصرية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة

شددت صحيفة "الجمهورية" على أن الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لا تتوقف من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غـزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة مستمرة وكافية لإعاشة أبناء القطاع الذين يعانون أشد المعاناة.



وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/، ذكرت الصحيفة أن الجهود المصرية تهدف أيضًا إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الأزمة وقيامه بدور فاعل إنهاء الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.



وأوضحت الصحيفة أن الجهود المصرية تواصل التنسيق والاتصال بكافة الأطراف الدولية لدعم الأمن والسلم العالميين وإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها جراء الانتهاكات الإسرائيلية لكل الأعـراف والقوانين الدولية والإنسانية.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "المجتمع الدولي مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضي بالتدخل العاجل والفوري لوقف إطلاق النار بصورة شـاملة.. والمضي قـُدمـًا على مسار حل الدولتين فهو السبيل الحقيقي لإرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بأسرها.