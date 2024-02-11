"الأهرام": دور محوري لمصر في إدخال المساعدات إلى غزة

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدلالات العاكسة لما ورد في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية متعددة، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بايدن بشأن تفاعلات حرب غزة الخامسة.



وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (مصر والدعم الإنساني للفلسطينيين)، ذكرت الصحيفة أن أولى هذه الدلالات هو التعاون المكثف بين القاهرة وواشنطن للتوصل إلى تهدئة مستدامة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بما يمهد الطريق إلى وقف إطلاق النار، فضلًا عن إنفاذ الهدن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات والسرعة اللازمة، وكذلك رفض سيناريو التهجير، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين القوى الرئيسية في الإقليم والقوى الدولية الأكبر في العالم لإرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لأنه دون حل لتلك القضية الممتدة سيتعثر الاستقرار الإقليمي.



وحول ثاني الدلالات، قالت "الأهرام" إنها تتعلق بمحورية دور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود أو شروط، مشددة على أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، بل إن مصر هي من سعت منذ اليوم الأول لاندلاع هذا الصراع إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لضرورة العمل على نفاذ المساعدات إلى القطاع، سواء المساعدات المقدمة من مصر أو المساعدات التي أرسلتها دول أخرى إلى مطار العريش، كما أن إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، عملت على تعطيل إدخال أي مساعدات إلى داخل القطاع، فضلا عن استهداف القطاع من المعبر أربع مرات لممارسة الضغوط على المقاومة لتقديم تنازلات في ملف الأسرى أو المحتجزين لدى حماس وغيرها.



وأشارت إلى اشتراط مصر حينذاك عدم اتخاذ أي خطوات أو جهود لخروج الرعايا الأجانب، إلا بعد الضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة، وهو ما يفسر التشويش على الدور المصري. في حين تتصل الدلالة الثالثة بالحرص المصري المستمر على وقف إطلاق النار في القطاع، بما يؤدى إلى حماية المدنيين الذين يتعرضون لأزمة إنسانية حادة نتيجة القصف والتجويع والحصار، بخلاف انتشار الأمراض، وهو ما يعكس شعور مصر بالمسئولية الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: "في حين تتعلق الدلالة الرابعة بالتأكيد المصري إن أية محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سيكون مصيرها الفشل، وأن المخرج الوحيد لتجاوز الوضع الراهن يتمثل في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

