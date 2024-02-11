نتنياهو يصر على ارتكاب مجازر جديدة في غزة.. وصندوق النقد يحذر

أصر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ارتكاب مجازر جديدة في غزة المحاصرة.



وقال لشبكة أي بي سي: وجهت قواتنا بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.

وذكر نتنياهو لشبكة أي بي سي: سنوفر ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة وأتفق مع الأمريكيين في هذه النقطة.

وتابع نتنياهو لشبكة أي بي سي: عدم دخولنا إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حماس هناك.

يأتي ذلك فيما قال صندوق النقد الدولي إن تأثير الصراع في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض المرور عبر البحر الأحمر.

وذكر صندوق النقد الدولي بأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضاف صندوق النقد الدولي بأن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على السياحة بالدول المجاورة ونراقب التأثيرات المالية عن كثب.