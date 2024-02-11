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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يروي تصرفا صدم لاعبي منتخب مصر من فيتوريا خلال بطولة أفريقيا

شوبير
شوبير

كشف شوبير تصرفا غريبا يصدم لاعبي منتخب مصر من روي فيتوريا خلال بطولة أفريقيا عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال شوبير إن لاعبي المنتخب وجدت فيتوريا شخصاً مختلفا ومتوترا أثناء المباريات بالإضافة إلي طلبه منهم استكمال التمرين رغم إصابة إمام عاشور مما سبب لهم الذعر من فيتوريا.

 

 

وكان جه الإعلامي مجدي عبد الغني انتقادات حادة لاتحاد الكرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : بلاش سياسة الأرض المحروقة وكفاية فضيحة فيتوريا.

 

وأكد اتحاد كرة القدم المصري، إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 مارس المقبل في السعودية.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة 2022 /2023 بعد الفوز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

 

فيما صعد فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد ما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق إنبي بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.

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