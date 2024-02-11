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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس صندوق الإسكان تُتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية بحدائق العاصمة

صدى البلد

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لمتابعة سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، وذلك بحضور المهندس محمود عبد الله نائب رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز والمشروعات.

 

وبدأت الزيارة بتفقد المركز التكنولوجى للوقوف على مدى استجابة المواطنين للتحذير الذي نشره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن سرعة إتمام إجراءات استلام الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها بالإسكان الاجتماعي، ولم يتم استلامهم لتلك الوحدات تلافياً لسحب الوحدة.

 وشهدت مي عبدالحميد، الإقبال الكبير من حاجزى الوحدات السكنية لاستلام وحداتهم، وسداد رسوم المرافق للإقامة بالوحدات، بما يُسهم فى زيادة نسب الإشغال بالمدينة، وتنميتها.

 وأوضح المهندس عمار مندور،  أنه تم المرور أيضا على بعض الخدمات الموجودة بالمدينة، حيث تم زيارة المركز الطبي، ومكتب البريد، والحضانة، والمخبز، وقد تم المرور على الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ". 

 

وأشادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بجودة الأعمال، مشيرة إلى أنه يجب التأكيد على الشركات المنفذة لزيادة نسب الإنجاز لسرعة تسليم الوحدات المعلن عنها بمدينة حدائق العاصمة.

 

جدير بالذكر أن عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة بلغ 92 ألفا، و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص أكثر من 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم  أكثر من 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودى الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.

 

حدائق العاصمة التمويل العقاري سكن لكل المصريين المركز التكنولوجي

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