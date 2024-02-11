فرص مشاركة نجمي الأهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدى لحاق ديانج و وسام أبو علي بمباراة الأهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير أن ديانج إصابته خفيفة لكن وسام أبو علي مازالت إصابته كبيرة ولا يمكنه السفر مع اللاعيبه رغم حماسه الشديد لهذه المباراة.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك، سوف يقام في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل نادي سوف يحصل على مبلغ 100 ألف دولار قبل المشاركة في المباراة، بالإضافة إلى 350 ألف دولار للفائز و 100 ألف دولار للخاسر".

وأضاف أمير هشام: "إجمالي عائد الاتحاد المصري لكرة القدم من موافقته على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، يصل إلى مبلغ 2 مليون دولار وهو عرض مغري للغاية".