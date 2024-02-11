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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

63 ألف طن قمح روسي تصل ميناء سفاجا.. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1042 شاحنة و90 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية 1 ودليلة.

 

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 583 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 459 شاحنة و8 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى دليلة، امل والحرية1 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن، 430 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للأربع سفن وهى أيلة، وبريدج، وكوين نفرتيتى واور.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA وعلى متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1675 راكبا بموانئها.

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا البحري موانئ البحر الأحمر

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