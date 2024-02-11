الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ينفذ برامج لتأهيل الشباب لسوق العمل

قام الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الشباب الأسوانى لسوق العمل فى إطار المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك"، بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ، ومؤسسة رؤية حياة للتنمية المجتمعية ، وجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ، ومديرية القوى العاملة بأسوان.



وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ، إن التدريب، تناول تأهيل المشاركين من الشباب على إنتاج مشغولات حرفية وبيئية أسوانية للتسويق داخل سوق العمل المحلية، دون الإعتماد فيها على الخامات ومواد البلاستيك وحيد الاستخدام لأضراره على البيئة والصحة العامة، ولصعوبة التخلص منه .. كما تم تأهيلهم على إيجاد بدائل للبلاستيك للصناعات الحرفية من داخل البيئة الأسوانية و كيفية تحقيق ذلك.



وأكد أنه لأول مرة يتم دمج المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك"، ضمن برامج التدريب لسوق العمل داخل محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات الشريكة .. موضحا أنه أدار البرامج التدريبي ياسمين خليل عضو المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان، واستهدف البرنامج مجموعة من شباب قرى بنبان و المنصورية و الرقبة بمركز دراو بأسوان.



وأضاف أنه من المستهدف استكمال تنفيذ البرنامج التدريبى فى عدد من المناطق الأخرى بمحافظة أسوان خلال شهر فبراير الجارى، ضمن جهود المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" التى ترعاها وزارتى البيئة والتضامن الإجتماعى.

