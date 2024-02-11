تداول 79 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 11 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1042 شاحنة و90 سيارة.



وأضاف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان صادر اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 70000 طن بضائع، و583 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و459 شاحنة و8 سيارات.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة وادي العرب وتحمل 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية1 ودليلة وبوسيدون اكسبريس.



كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن، و430 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي آيلة، وبريدج، وكوين نفرتيتي، واور.



كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA وتحمل 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1675 راكبا بموانئها.