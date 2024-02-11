الكشف على 983 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط اليوم تنفيذ أول قافلة طبية ضمن خطة فبراير الجاري، إذ تم الكشف على 983 مواطنا على دار يومين بقرية الألفى في مركز كفر سعد.



وأوضحت المديرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن القافلة شملت 10 عيادات، تم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 136 حالة، تم إجراء 190 تحليلا بمعمل الدم، و20 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تم عقد 10 ندوات توعوية صحية حضرها 94 مواطنا.



يذكر أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث تتضمن 12 عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للآشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.