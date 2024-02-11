انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني لعام «2023/ 2024» بالمدارس والجامعات

انتظمت الدراسة، اليوم /الأحد/، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي (2023 / 2024) في المدارس والجامعات بمحافظات الجمهورية.



ففي السويس.. انتظم 190 ألف طالب وطالبة في اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني في مدارس السويس بالإدرات التعليمية الثلاث "شمال -جنوب- الجناين".



وأجري وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ياسر عمارة، جولة على عدد من المدارس؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية في يومها الأول.. مؤكدا أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات بجميع المدارس والبالغ عددها 459 مدرسة على مستوى الإدارات.



وأشار مدير التربية والتعليم بالسويس، إلى أن جميع الكتب المدرسية وصلت إلى المخازن بنسبة 100% وخلال الأسبوع الأول ستكون بجميع مدارس المحافظة، وأن هناك جولات تفقدية من المديرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء استهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني.



وفي بني سويف.. أعلن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن، اليوم، بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي "2023-2024" بالجامعة الأهلية، واستئناف الدراسة في جميع البرامج والكليات المختلفة، حيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا وتنتهي 30 مايو المقبل طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة قد أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتهت من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة، وكافة إجراءات الأمن ضمانا لسلامة جميع منسوبي الجامعة.



وفي دمياط.. انتظمت صباح اليوم الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، حيث استقبلت 1112 مدرسة إبتدائية وإعدادية وثانوية 413 ألفا و530 طالبا وطالبة بعد انتهاء إجازة نصف العام.



ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مديرية التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج وتوفير كافة السبل أمام الطلاب، كما وجهت بالتأكد من جاهزية جميع المدارس بكافة المناطق لاستقبال الطلاب، وأكدت توفير كافة الأساسيات ومناخ ملائم يضمن نجاح سير اليوم الدراسي، كما وجهت بتواجد جميع المعلمين والعاملين بالمدارس والتشديد على منظومة الانضباط الإداري.



كما وجهت محافظ دمياط بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس والتنسيق مع الوحدات المحلية لشن حملات للنظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، موجهة أيضا بمراجعة الفصول والتأكد من وجود مصادر للتهوية الجيدة والإنارة، وإقامة طابور الصباح وتحية العلم، وذلك لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.



وفي الغربية.. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، أن مدارس المحافظة استقبلت اليوم جميع الطلاب، سواء المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين، حيث استقبلت اليوم 2705 مدراس بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي مليون و195 ألفا و216 طالبا وطالبة تعليم عام وفني.



وقال وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن المدارس أدت مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.



وأضاف أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب التي تصل أولا بأول لجميع الطلاب منذ اليوم الأول الدراسي، والتأكيد على نظافة الفصول والممرات ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن، بالإضافة إلى الاطمئنان لتوافر وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من صلاحيتها.



وأكد أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، التي شهد محيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكل جد وعمل، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق والسداد.