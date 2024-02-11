عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف وجبة في 48 ساعة..

رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء غزة في الشهر الرابع من الحرب

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع الرقم الكارثي لضحايا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.


وذكرت الوزارة أنه ارتقى  112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر. 

 

يأتي ذلك فيما قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط.


قال المكتب الإعلامي  إنه يحمل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات حيث أن الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع.


طالب المكتب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب.
ميدانيا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان الاحتلال يستهدف البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل في خان يونس والوضع الإنساني في شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية كما وأن المواطنين في شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب.
وطالب بالضغط على الاحتلال لكسر الحصار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

ترشيحاتنا

وفاة والدة الفنانة سما إبراهيم

مفاجأة في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

كميات كبيرة من المخدرات والسلاح.. الداخلية تداهم بؤرا خطرة بمحافظتين

غارات إسرائيلية مكثفة على رفح الفلسطينية جنوبي غزة

قرار عاجل بتوعية طلاب المدارس على كيفية التعامل وقت الزلازل وتدريبات الإخلاء

فضل شهر شعبان.. أسرار حرص النبي على الإكثار من صيام أيامه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

بفستان مكشوف البطن.. إطلالة زوجة مجدي الهواري تثير الجدل في عيد ميلاده|شاهد

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ