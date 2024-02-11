رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء غزة في الشهر الرابع من الحرب

نصف وجبة في 48 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع الرقم الكارثي لضحايا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.



وذكرت الوزارة أنه ارتقى 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر.

يأتي ذلك فيما قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط.



قال المكتب الإعلامي إنه يحمل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات حيث أن الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع.



طالب المكتب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب.

ميدانيا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان الاحتلال يستهدف البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل في خان يونس والوضع الإنساني في شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية كما وأن المواطنين في شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب.

وطالب بالضغط على الاحتلال لكسر الحصار.