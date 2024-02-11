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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بتوعية طلاب المدارس على كيفية التعامل وقت الزلازل وتدريبات الإخلاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، قرارا عاجلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم بجميع مدارس القاهرة. 

 

حيث قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب بالإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة حدوث زلازل. 

 

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أنه سيتم تدريب الطلاب على خطط الإخلاء في جميع مدارس محافظة القاهرة خلال الفصل الدراسي الثاني ، لضمان تعريف الطلاب بالطريقة الصحيحة التي يجب التعامل بها في حال حدوث أي زلازل.

 

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم لحظة بلحظة بغرف عمليات الإدارت التعليمية لرصد أي مشاكل او شكاوى بشأن سير العملية التعليمية في المدارس  .

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه سيتم توزيع فرق عمل من قيادات المديرية لمتابعة إنضباط سير العملية التعليمية بداية من اللحظة الأولى من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .

 

وعلى جانب آخر .. تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة تتم بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التال : القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) وموعد التصفية من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۰ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٢، أما القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ) وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۲ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/١٤، أما القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۷ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٩، أما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۹ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢١، وأخيرا القطاع الخامس ويشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ) وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/٢/٢٤ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/٢٦.

الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم التعليم مدارس الطلاب

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