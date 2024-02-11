"حلم الإنسجام" معرض فني لمشروع ارت جاليري بالأقصر ... صور

شهدت منطقة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر إقامة معرض فني خاص بالإحتفال بمرور 5 سنوات علي إنشاء مؤسسة " الأقصر ارت جاليري " والتي تضم أول قاعة عرض متخصصة لعرض الأعمال الفنية بالبر الغربي بالأقصر وهى التي تستقبل الأعمال الفنية من فنانين من مختلف أنحاء مصر والعالم .

شارك فى المعرض عدد من الفنانين بالإضافة منهم أستاذ الفنون بكلية الفنون الجميلة بالأقصر الفنان "فلوباتير حليم " وأعماله التى تتميز بالجمع بين الروح الشعبية والحضارة والتراث المعاصر وكذلك المستوحي من الحضارة المصرية القديمة وهو من أوائل الفنانين الذين تم عرض أعمال فنية لهم من خلال المعارض الفنية التي قامت بتنفيذها مؤسسة الأقصر ارت جاليري.



تقول “ دومنيك نافاور ” مدير مؤسسة الاقصر ارت جاليري إن المعرض الخاص بالمؤسسة قام خلال الخمس سنوات بعرض أعمال لأكثر من 100 فنان من الأقصر والقاهرة والإسكندرية وعدد آخر من محافظات مصر بالإضافة إلي مشاركة الفنانين الأجانب العاملين في البعثات الأثرية المختلفة بالبر الغربي بالأقصر.

و المعرض هذا العام تناول عرض أعمال أيضا للدكتور علاء عوص والفنانة غادة مبارك وميرفت شاذلي ومحمد إبراهيم وكاترينا فريبالوفيتش وإيزابيلا أوشمان .

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