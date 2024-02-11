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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية لمتابعة انتظام الدراسة|صور

رئيس مجلس إدارة المعاهد
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية

تفقد محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١، مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة .

جاء ذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية في مدارس المعاهد القومية، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

حيث تفقد محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية فصول مدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة ، للإطمئنان على سير العملية التعليمية .

وهنّأ رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، الطلاب والعاملين في المدرسة، ببداية الفصل الدراسي الثاني وتمنى لهم عام سعيد مليئ بالنجاح.

وعلى جانب آخر.. استقبل الدكتور عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته انتظام سير  الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور  اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والأباء بالمحافظة.

 

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية ، مشيدًا بدور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.

كما يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديرى اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.

رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية
رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية يزور مدرسة ليسيه الحرية

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