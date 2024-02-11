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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

درة تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة ، مرتدية فستان ابيض قصير ومعتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

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