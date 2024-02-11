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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة والدة الفنانة سما إبراهيم

سما إبراهيم
سما إبراهيم

نشرت الفنانة سما ابراهيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن رحيل والدتها ولم تعلن أى تفاصيل تخص الجنازة والعزاء.

ونشرت سما إبراهيم: أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم ادعو لها.

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سما إبراهيم 

وكان أعلن المسرح القومي قرب انتهاء ليالي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد ، والذي يتم عرضه حاليا ، وتقوم ببطولته سما إبراهيم .

ومن المقرر أن ينتهي عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد  والتي يتم عرضها علي المسرح القومي للمسرح.

والعرض المسرحى إعداد وإخراج المخرج يوسف المنصور بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبد الواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.

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