مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لأهالي غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .



وقال مصدر مسؤول بمطار العريش، في تصريح اليوم /الأحد/ - إن طائرة مساعدات الإماراتية تحمل على متنها 43.6 طن من المواد الغذائية والإغاثية والخيام لصالح قطاع غزة، وإنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري، وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 567 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 461 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء .