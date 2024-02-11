إيران تحتفل اليوم بالذكرى الـ45 لثورة الخميني

تحتفل إيران اليوم الأحد بالذكرى الخامسة والأربعين لثورة عام 1979، وسط توترات تجتاح الشرق الأوسط الأوسع ؛بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على حماس في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وسار آلاف الإيرانيين في شوارع وساحات رئيسية مزينة بالأعلام والبالونات واللافتات التي تحمل شعارات ثورية ودينية.

وفي طهران، لوحت الحشود بالأعلام الإيرانية، ورددوا الشعارات، وحملوا لافتات كتب عليها: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وأحرق البعض الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، وهي ممارسة شائعة في المسيرات المؤيدة للحكومة.

وشهدت المدن الكبرى في أنحاء البلاد تواجدا أمنيا مكثفا مع إحياء ذكرى الثورة التي حركها الخميني.



