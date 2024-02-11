مياه البحيرة: دورة تدريبية لبرنامج إدارة الجودة والأزمات التشغيلية في المحطات

استضفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة دورة تدريبية تحت عنوان "برنامج إدارة الجودة والأزمات التشغيلية فى محطات مياه الشرب" بحضور 11 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهى : " البحيرة – الإسكندرية - مطروح - الغربية - الدقهلية - سيناء - مدن القناة – الشرقية - المنوفية – القليوبية - كفر الشيخ"، بهدف تأهيل كوادر الإدارة المتوسطة الى مرحلة من استغلال المؤشرات المتاحة فى المحطات من اتخاذ القرارات التشغيلية السليمة وتطوير قدرات الدارسين على استراتيجيات اتخاذ القرارات المناسبة وذلك بفرض سيناريوهات للطوارئ وأثارها على جودة مياه الشرب، يأتي هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وصرح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، وذلك بهدف حماية عناصر الانتاج من الضرر ، كذلك تأهيل كوادر جديده واكسابهم خبرات التعامل مع الأخطار والمشاكل المفاجئة.



وقام نشأت بتقديم بعض النصائح للمتدربين التي تتعلق بكيفية سير العمل وأخذ الاحتياطات التي تتعلق بعوامل السلامة والصحة المهنية وعدم استسهال الامور مما يؤدى الى كوارث مهنيه، مشيراً الى أن مثل هذه الدورات وورش العمل تعتمد على تناقل الخبرات وكيفية تبادلها، و شدد على ضرورة تحمل المسؤولية من خلال مدير المحطة وكيفية ادارتها من كافة الجوانب الإدارية والتحكم والسيطرة على المحطة بكامل محيطها.



وصرح الدكتور محمود محمد فؤاد مدير عام الجودة وشؤون البيئة، انه لابد من تكثيف الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالشركة لصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.



وأضاف ، أنه تم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الجهات الرقابية وجميع شركاء العمل فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى فى ظل التشريعات والقوانين الحاكمة لعمليه تشغيل وصيانة ادارة محطات مياه الشرب ، وأعرب المشاركون في الدورة عن سعادتهم بالتدريب الذي تضمن ماده علميه تدريبيه عن إدارة الجودة والازمات التشغيلية في محطات مياه الشرب.