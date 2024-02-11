مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

قدمت مصر خالص التعازي و المواساة إلى الإمارات ومملكة البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي في الصومال، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”

وأكدت مصر دعمها الكامل و تضامنها مع الصومال في مواجهة الارهاب و كافة أشكال التطرف.