بدء فعاليات الرواق الأزهري للطلائع بمراكز شباب الخارجة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن تنفيذ فعاليات الرواق الأزهرى لمراكز الشباب بمدينة الخارجة بالتعاون مع المنطقة الأزهرية والأوقاف بالمحافظة والتى تضمنت تنظيم ندوات دينية للنشء والطلائع.



وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، إن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024 داخل مراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهرالشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء.



وتصمنت الفعاليات تنظيم ندوة بمركز شباب الخارجة بعنوان مكانة اليتيم في القرآن، وحاضر فيها فضيلة الشيخ محمد عبد الله حسن وأكد على أن اليتيم عنوان الخير، واليتم صفة من صفات النبي، وعلى اليتيم ينبغي أن يرفع رأسه وسط الناس لأنه باب الخير لهم، ومن وضع يده على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرةٍ في رأس اليتيم حسنة، ومن كفل يتيمًا جاور النبي في علو قدره ومكانته ومكانه في الجنة.



وأضاف الشيخ محمد عبد الله، أن الإسلام يأمرنا أن نجعل رعاية اليتيم هى قمة الإنسانية، فإذا أصلح الإنسان بينه وما بين اليتيم استطاع أن يُصلح فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين أهله وجيرانه، وجماعة العمل والمسجد ومن حوله من الناس، ليست المسألة مسألة مال ومادة، إنما أصلها هو الحنان والرحمة بكل أشكالها، و(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ”.





وشدد الشيخ عبد الله على أهمية دور المجتمع تجاه اليتيم وتربيته على القيم والأخلاق الفاضلة، وتعويضه بالقدر الكافي عما فقده من الحب والحنان بموت أبيه، ويترتّب على ذلك الثواب العظيم ومرافقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، قال -عليه الصلاة والسلام-: (أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى.