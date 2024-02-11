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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعزي دولة الأمارات ومملكة البحرين الشقيقتين في ضحايا الهجوم الإرهابي في الصومال

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

تقدمت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 11 فبراير الجارى، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطاً من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.


وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابى المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.


هذا، وأكدت مصر على دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

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